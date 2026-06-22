Сколько тратят россияне на «переделку» некачественной стоматологии

Переделка некачественной стоматологии, когда пациенту все сделали "дешево и быстро", как правило, обходится ему в пять раз дороже. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.

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«Это достаточно регулярная история, потому что, к сожалению, 90% пациентов, которые приходят на переделки, как правило, выбирали лечащего врача или клинику по ценовым соображениям. Естественно, когда уже нарвался на некачественную работу, потом понимаешь, что надо искать клинику, где предлагают более правильные решения. Но люди часто хотят быстрый результат. Многие ведутся на рекламные обещания», - рассказал врач-ортопед.

При этом Михаил Агами подчеркнул, что переделывать некачественный результат обходится крайне дорого.

«Как правило, цена бывает в пять раз выше. Бывает, что пациент приходил исправить эстетику и не думал о функциональности. В результате приходится снимать все эти конструкции, появляются дополнительные риски, идет убыль костной ткани в некоторых случаях. Так что приходится менять все, что было до этого», - подытожил главврач стоматологии AMBC.

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