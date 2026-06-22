Может ли человек умереть во время МРТ

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно будет сделать без направления врача с 1 сентября 2026 года, следует из документа Министерства здравоохранения РФ. Эта процедура чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, какие есть противопоказания и можно ли умереть во время МРТ.

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Почему нельзя делать МРТ без назначения врача

По ее словам, существует множество различных методов этого исследования и обычный человек не способен самостоятельно понять, какой именно ему нужен. Это должен решать врач, поэтому делать МРТ самостоятельно, без назначения не стоит.

«Например, если у человека болит голова, он обращается к специалисту. Врач назначает МРТ только при необходимости, по определенному протоколу, чтобы обследование было осмысленным и отвечало на конкретные клинические вопросы. Пациент не может сам выбрать режим или задать аппарату нужные параметры. Именно поэтому врачи сейчас часто жалуются: люди проходят обследования без показаний, что делает их бессмысленными», — рассказала врач.

Также, если у человека болит поясница, то он идет делать МРТ именно этой области. Однако для получения точного результата снимок должен захватывать также нижнюю часть грудного отдела и крестец, так как источник боли может находиться выше или ниже поясницы, подчеркнула специалист.

«Самостоятельно пациент принять такое решение не может. Поэтому я бы не советовала увлекаться МРТ как методом самостоятельной диагностики», — отметила Чернышова.

Противопоказания к МРТ

Основными противопоказаниями к проведению магнитно-резонансной томографии являются:

наличие металлоконструкций в теле, например после операций;

кардиостимуляторы.

«Помимо этого, существуют противопоказания, которые связаны с тяжелым физическим состоянием пациента или острыми заболеваниями. Перед началом процедуры специалист всегда уточняет наличие металла внутри тела, работу сердца, самочувствие и температуру, чтобы исключить риски. Однако важно понимать, что само исследование довольно сложное, потому что оно длительное, требует неподвижности и тяжело переносится многими людьми», — предупредила собеседница «ВМ».

Может ли человек умереть во время МРТ

Специалист добавила, что бывают случаи, когда пациенты умирают во время процедуры МРТ.

«Такие случаи бывают, хотя они крайне редки. Однако маловероятно, что именно МРТ становится главной причиной смерти. Скорее, это была та самая "последняя соломинка", когда человек уже находился в критическом состоянии. Такие трагические исходы возможны лишь у пациентов с тяжелейшими патологиями, которые и так были на грани», — заключила врач.

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