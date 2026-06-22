Почему сложно наказать бьюти-клинику за вред здоровью

Возбуждения уголовного дела за причинение вреда здоровью после пластической или косметологической процедуры можно добиться только в случае причинения тяжкого вреда или смерти. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

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«Уголовная ответственность за некачественное оказание косметологических и пластических услуг наступает только в случае тяжкого причинения вреда здоровью. Если нанесен вред средней тяжести, то никакая ответственность не наступает, наступает только административная ответственность – штраф до 2 тысяч рублей. Каждый год возбуждается от силы пять уголовных дел, и все они, как правило, связаны со смертью пациента. Второй прецедент в части этого огромного серого рынка – это несертифицированные препараты», - рассказал он.

Ранее Трунов раскрыл в пресс-центре НСН, что нелегальный рынок косметологии растет в год на 35% – это чудовищный бум.