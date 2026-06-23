Врачи спасли пациента с дырой в кишечнике

Медики Сергиево-Посадской больницы вернули к жизни пациента с язвой кишечника, перитонитом, сепсисом и рядом других недугов. Было проведено экстренное комплексное лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорая помощь привезла в больницу мужчину, которого несколько дней мучили боли в животе, повышенная температура и рвота. При диагностике врачи выяснили, что в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки пациента образовалось сквозное отверстие, через которое заражалась брюшная полость. У больного также выявили перфоративную язву двенадцатиперстной кишки, разлитой перитонит, тяжелый сепсис, полиорганную недостаточность, включая почечную и сердечно-сосудистую. В первые же сутки была сделана операция. Хирурги зашили кишку с применением малоинвазивных видеоэндоскопических технологий.

«При подобных тяжелых состояниях операция - только первый этап лечения. Не менее важны последующая интенсивная терапия, поддержка работы органов и контроль инфекции. После операции состояние пациента оставалось тяжелым. Мы приняли решение применить дополнительный метод лечения - гемосорбцию липополисахаридов. Процедуру очищения крови через специальный сорбент. В данном случае метод был направлен на снижение уровня бактериальных токсинов, которые могут поддерживать тяжелую воспалительную реакцию при сепсисе. Процедура длилась 6 часов и проводилась через контур аппарата заместительной почечной терапии. Уже во время сеанса врачи отметили положительную динамику состояния пациента», - отметила руководитель Центра анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасия Полунина.

Лечение было комплексным. Пациенту пришлось перенести антибактериальную терапию, инфузионную поддержку, контроль артериального давления, поддержку дыхания и функции почек. Через трое суток мужчине удалили дыхательную трубку, а еще через пять дней его перевели из реанимации в профильное отделение.

Для дальнейшего лечения понадобилось еще две недели. Все функции органов восстановились, лучше стала почечная функция. Мужчину выписали и он сам покинул больницу.