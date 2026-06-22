Коронарное шунтирование по ОМС: как получить операцию на сердце без очереди?

В России с 1 сентября МРТ можно будет пройти без направления врача. Это следует из приказа Минздрава страны. Постепенно расширяются и бесплатные услуги по ОМС. Среди уже доступных операций коронарное шунтирование. Какие процедуры для этого нужно пройти, выяснил корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

Чтобы получить такую помощь, пациент должен пройти специальную комиссию, которая подтвердит необходимость в получении именно высокотехнологичного метода лечения — шунтирования. После этого сроки ожидания зависят от наличия мест в больнице, куда направлен пациент, и от очереди в листе ожидания.

Почувствовал себя плохо, потерял сознание, оказался на операционном столе. Дмитрий Денисов, сварщик из Подмосковья, четыре дня назад перенес операцию в кардиоцентре.

Дмитрий Денисов, житель Подмосковья:

«Тянет, конечно, тут распил делали, операция серьезная, но нормально все».

У Дмитрия был экстренный случай. Его направили на операцию без очереди. Обычно, чтобы получить шунтирование по ОМС, нужно пройти несколько этапов. Весь путь от первого визита к врачу до госпитализации занимает около двух недель. Сама операция финансируется из бюджета ОМС пациенту не нужно платить.

«Плановые у нас также проводятся, это где-то около 300 операций в год, а вот по экстренной ситуации программа запущена. В этом году прооперировано 35 пациентов», – рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ им. М. Владимирского, кандидат медицинских наук Дмитрий Зыбин.

Открытая операция на сердце длится 3-4 часа под общим наркозом. Во время шунтирования хирург создает обходной путь для кровотока соединяет аорту и артерию ниже места сужения.

«Берутся кондуиты – специальные участки вен с ног пациентов и внутренняя грудная артерия для создания этих шунтов в обход пораженных участков коронарных артерий», – отметил заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ им. М. Владимирского, кандидат медицинских наук Дмитрий Зыбин.

Реабилитация занимает 2-3 месяца. По ОМС пациенты могут пройти ее в специализированных центрах с контролем давления, диеты и физических нагрузок.

Выживаемость после коронарного шунтирования остается высокой: через пять лет после операции она составляет около 87%, а через 10 лет до 74%.

Накануне в России отмечали День медицинского работника. Команду специалистов здравоохранения поздравил президент страны Владимир Путин.