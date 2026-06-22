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Коронарное шунтирование по ОМС: как получить операцию на сердце без очереди?

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В России с 1 сентября МРТ можно будет пройти без направления врача. Это следует из приказа Минздрава страны. Постепенно расширяются и бесплатные услуги по ОМС. Среди уже доступных операций коронарное шунтирование. Какие процедуры для этого нужно пройти, выяснил корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

Коронарное шунтирование по ОМС: как получить операцию на сердце без очереди
© РИА Новости

Чтобы получить такую помощь, пациент должен пройти специальную комиссию, которая подтвердит необходимость в получении именно высокотехнологичного метода лечения — шунтирования. После этого сроки ожидания зависят от наличия мест в больнице, куда направлен пациент, и от очереди в листе ожидания.

Почувствовал себя плохо, потерял сознание, оказался на операционном столе. Дмитрий Денисов, сварщик из Подмосковья, четыре дня назад перенес операцию в кардиоцентре.

Дмитрий Денисов, житель Подмосковья:

«Тянет, конечно, тут распил делали, операция серьезная, но нормально все».

У Дмитрия был экстренный случай. Его направили на операцию без очереди. Обычно, чтобы получить шунтирование по ОМС, нужно пройти несколько этапов. Весь путь от первого визита к врачу до госпитализации занимает около двух недель. Сама операция финансируется из бюджета ОМС пациенту не нужно платить.

«Плановые у нас также проводятся, это где-то около 300 операций в год, а вот по экстренной ситуации программа запущена. В этом году прооперировано 35 пациентов», – рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ им. М. Владимирского, кандидат медицинских наук Дмитрий Зыбин.

Открытая операция на сердце длится 3-4 часа под общим наркозом. Во время шунтирования хирург создает обходной путь для кровотока соединяет аорту и артерию ниже места сужения.

«Берутся кондуиты – специальные участки вен с ног пациентов и внутренняя грудная артерия для создания этих шунтов в обход пораженных участков коронарных артерий», – отметил заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ им. М. Владимирского, кандидат медицинских наук Дмитрий Зыбин.

Реабилитация занимает 2-3 месяца. По ОМС пациенты могут пройти ее в специализированных центрах с контролем давления, диеты и физических нагрузок.

Выживаемость после коронарного шунтирования остается высокой: через пять лет после операции она составляет около 87%, а через 10 лет до 74%.

Накануне в России отмечали День медицинского работника. Команду специалистов здравоохранения поздравил президент страны Владимир Путин.