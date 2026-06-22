Сколько отечественных медизделий планируют зарегистрировать в этом году

Более 1 тыс. медицинских изделий российского производства может быть зарегистрировано в 2026 году. Такой прогноз дала глава Росздравнадзора Алла Самойлова на пленарном заседании VI Всероссийского форума "Новамед".

"Сегодня наблюдается рост активности российских производителей различных медицинских изделий, в том числе сложных, которые, увы, имеют высокий класс риска. Если мы будем сравнивать с аналогичным периодом прошлого года 2025 год, то количество зарегистрированных медицинских изделий российского производства увеличилось на треть. Коллеги, это колоссальный прирост. А в этом году мы также прогнозируем регистрацию более 1 000 медицинских изделий российского производства", - сказала Самойлова.

Она также отметила, что положительная тенденция в развитии российского производства позволяет обеспечить стабильность рынка производителей и стабильность рынка обеспечения медицинскими изделиями медицинских организаций.