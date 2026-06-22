Люди с высоким болевым порогом рассказали о самой страшной боли в жизни

Люди, считающие, что у них высокий болевой порог, рассказали о самой страшной боли, которую они испытывали в жизни. Своими историями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие отметили, что самую сильную в их жизни боль вызывали манипуляции с обнаженным зубным нервом.

«Когда стоматолог лечил разрушенный зуб, действие анестетика закончилось. Когда эта вакуумная штука начала засасывать обнажившийся нерв в корневом канале, показалось, что моя челюсть вскипела, как спагетти. Неделю не мог ни пить, ни даже пошевелиться в постели от боли», — ultralights, пользователь Reddit.

«Я рвал коленную связку, сдирал ботинок со сломанной лодыжки, вправлял вывихнутое плечо на место только для того, чтобы вывихнуть его снова, делал полноцветные четырех часовые татуировки на груди и ребрах, но зубная боль каждый раз сводит меня с ума», — Alternative_Cell5139, пользователь Reddit.

Некоторые женщины же заявили, что самую сильную боль им причинял разрыв кисты яичника.

«Я думала, что умираю от кишечной непроходимости. Внизу живота все сжалось, как будто мне нужно было в туалет, но ничего не двигалось. Я буквально каталась по кровати голая и вся в поту, потому что ни одна поза не была удобной», — Wendy-Windbag, пользовательница Reddit.

Еще одна пользовательница призналась, что самую страшную боль в ее жизни спровоцировали камни в желчном пузыре.

«Эта боль поставила меня на колени! У меня были операции, схватки, менструальные спазмы, повреждение нервов и так много всего, что могло меня сломить. Но камни в желчном пузыре?! Уложили меня на пол в позе эмбриона. На следующий день мне назначили операцию», — 9curlyfries9, пользовательница Reddit.

Ранее медицинские работники вспомнили о случаях самого очевидного для них вранья пациентов. Так, девушка, представившаяся медсестрой, вспомнила, как мужчина, с которым она общалась перед операцией, утверждал, что не ел, но был покрыт крошками.