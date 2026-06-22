В Подмосковье стало больше доноров крови

В Подмосковье с начала 2026 года увеличилось количество доноров крови. В этом году их число достигло более 40,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Кровь доноров и ее компоненты нужны для спасения людей с травмами, ожогами, а также онкобольных и недоношенных детей. Переливание крови часто требуется при проведении сложных операций.

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«С начала года донорами крови в Подмосковье стали более 40,6 тысячи человек. Это почти на 1,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно важно, что среди них свыше 6,5 тысячи человек сдали кровь впервые», - отметил зампред правительства и министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Каждый донор перед сдачей крови в обязательном порядке проходит медицинское обследование. Если нет медицинских противопоказаний, то стать донором может каждый человек в возрасте старше 18 лет. Московский областной центр крови готов принять желающих сдать кровь каждый день с 8 до 14 часов, а предварительная запись на процедуру не нужна. Адрес центра: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.