В стиле К-pop: как Южная Корея стала центром медицинского туризма в Азии

Спецкор НСН отправился в Южную Корею, чтобы узнать, как эта страна K-pop и дорам стала центром притяжения медицинского туризма в Азии…

Южная Корея — страна, где небоскрёбы соседствуют с древними дворцами, а утренний туман над горными хребтами органично сочетается с миллионами неоновых огней над вечерним Сеулом. Это государство, которое за несколько десятилетий превратилось в одного из мировых лидеров в области не только технологий, но и медицины. И сегодня Республика Корея активно открывает двери своих клиник для российских пациентов, развивая так называемый медицинский туризм. Чтобы выяснить, как все устроено на самом деле, спецкор НСН побывал в ключевых медицинских центрах Южной Кореи — в Инчхоне, Сеуле и Пусане.

ИНЧХОН: ВОРОТА В МИР КОРЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Инчхон — город-порт, динамичный и современный, с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением. Именно здесь расположен госпиталь Святой Марии при Католическом университете (The Catholic University of Korea, Seoul ST. Mary’s Hospital), которая является одним из ведущих медицинских учреждений страны. Больница впечатляет масштабом и уровнем оснащения. Здесь работают отделения онкологии, кардиологии, нейрохирургии, трансплантологии и многие другие. Особое внимание уделяется персонализированному подходу к каждому пациенту. Ещё до приезда гостя из другой страны, в том числе из России, врачи могут изучить его медицинские документы, подготовить предварительный план обследования и лечения. В больнице действует служба сопровождения, в том числе и на русском языке — это снимает языковой барьер и помогает чувствовать себя уверенно даже в стрессовой ситуации.

В Инчхоне органично сочетаются традиции и инновации. Рядом с ультрасовременными корпусами больницы — тихие парки и старинные храмы, где можно перевести дух после обследований.

СЕУЛ: СЕРДЦЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

Сеул — город контрастов, где древние дворцы соседствуют с футуристическими небоскрёбами, а узкие улочки традиционных рынков — с глянцевыми витринами магазинов. Именно здесь сосредоточено наибольшее количество специализированных клиник и медицинских центров, ориентированных на иностранных пациентов.

В многопрофильном медицинском центре Новос (Seoul Novos Hospital) особое внимание уделяется комплексной диагностике и реабилитации. Это учреждение с высокой репутацией, сильной научной базой и многолетним опытом работы с иностранными пациентами — в том числе из России. Здесь можно пройти полный чек-ап организма за один-два дня, получить консультации узких специалистов и сразу же составить план дальнейших действий. Переводчики и администраторы помогают с оформлением документов, бронированием отеля и трансфером. Для многих российских пациентов именно такой «пакетный» подход становится решающим фактором, ведь не нужно ничего планировать самостоятельно — всё берут на себя координаторы клиник.

Не менее впечатляющей оказалась офтальмологическая клиника Eyereum в Сеуле — один из признанных лидеров отрасли. Она зарекомендовала себя благодаря многолетнему опыту и высоким результатам в коррекции зрения, лечении пресбиопии, катаракты и проведении точной диагностики. Здесь используют самые современные технологии — от волнового фронта до оптической когерентной томографии. Врачи клиники рассказали, что среди российских пациентов особенно востребованы операции по коррекции зрения. Люди приезжают, чтобы избавиться от очков и линз, и при этом совместить лечение с коротким отдыхом в Сеуле. Клиника предлагает полный цикл услуг: от первичной консультации до послеоперационного наблюдения, а русскоязычные координаторы сопровождают пациента на каждом этапе.

Отдельного внимания заслуживает сфера эстетической медицины. В Инчхоне и Сеуле расположены клиники пластической хирургии Elite и клинике She’s, которые задают стандарты качества в индустрии красоты. Эти клиники входят в число наиболее авторитетных учреждений отрасли и регулярно отмечаются профессиональными ассоциациями за высокие стандарты работы. Здесь не просто выполняют операции, а создают образ, учитывая анатомические особенности и пожелания пациента, и делая акцент на естественности результата при минимальной травматичности вмешательств. Обе клиники активно работают с российскими пациентами, у них есть сайты на русском языке, менеджеры, говорящие по-русски, и даже специальные программы, включающие не только операцию, но и восстановление, спа-процедуры и экскурсии по городу.

ПУСАН: МОРСКОЙ БРИЗ И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Пусан — второй по величине город Южной Кореи, расположенный на берегу моря. Это город пляжей, рыбных рынков и живописных гор. Здесь расположились госпиталь Евангелия при университете Кощин (Kosin University Gospel Hospital) и больницу при университете Донг-А (Dong-A University Hospital). Каждое из этих учреждений известно своими научными достижениями, внедрением передовых технологий и успешной практикой помощи иностранным пациентам.

Госпиталь Евангелия — это крупное многопрофильное учреждение с сильной базой в области онкологии, кардиологии и общей хирургии. Здесь активно внедряются телемедицинские технологии. Даже после возвращения домой пациент может оставаться на связи с лечащим врачом, получать рекомендации и корректировать лечение. В госпитале действует программа поддержки иностранных пациентов, включающая услуги переводчика, помощь в оформлении визы и сопровождение в быту.

Больница при университете Донг-А известна своими достижениями в области ортопедии и травматологии. Сюда приезжают пациенты с заболеваниями суставов, позвоночника, последствиями травм. В клинике используют роботизированные системы для операций, что позволяет минимизировать риски и ускорить восстановление. Для российских туристов здесь разработали специальные реабилитационные программы. Так, после операции пациент может пройти курс физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры, а затем отдохнуть на побережье Пусана — морской воздух и спокойная атмосфера способствуют выздоровлению.

РОССИЙСКОЕ НАШЕСТВИЕ

Директор Московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК) Юк Гён Ын рассказала НСН, что интерес медицинских туристов из России к Корее активно растет.

«В 2025 году Южную Корею с медицинскими целями посетили 20262 пациента из России. После резкого падения в период пандемии рынок постепенно восстанавливался: в 2020 году было около 6,2 тысячи российских медицинских туристов, в 2021 году — 6,4 тысячи, в 2022 году — 9 тысяч, в 2023 году — 14,7 тысячи, в 2024 году — 16,6 тысячи. Рост до 20,3 тысячи человек в 2025 году показывает, что направление практически вернулось к допандемийной базе. Исторически значимую долю спроса формировали дальневосточные регионы: у жителей Дальнего Востока России давно сложилась практика обращения в корейские клиники. При этом в последние годы структура спроса становится более широкой. Всё активнее растёт интерес со стороны Урала, Сибири, юга России, Москвы и других регионов европейской части страны», — рассказала г-жа Юк.

По ее словам, спрос российских пациентов в Корее достаточно диверсифицирован. Это не только пластическая хирургия, хотя эстетическая медицина остаётся заметной частью интереса к стране.

«Среди российских медицинских туристов лидируют дерматология и косметология, отделение общей терапии и комплексные консультации, стоматология, пластическая хирургия, общая хирургия и ортопедия. Такая структура показывает, что российские пациенты всё чаще рассматривают Корею как направление не только для эстетических процедур, но и для комплексной диагностики, профилактики и планового лечения. Особенно востребованы программы check-up: они позволяют за короткую поездку пройти системную диагностику, получить консультации специалистов и рекомендации по дальнейшему лечению», — пояснила Юк Гён Ын.

Она отметила, что главный барьер для роста медицинского туризма из России сегодня — относительная нехватка информации по сравнению с Европой.

«В западном регионе России, центром которого является Москва, барьером была нехватка информации или опыта в сфере корейского медицинского туризма по сравнению с европейским регионом. Именно поэтому Корейское туристическое агентство уже два года подряд проводит роуд-шоу по медицинскому туризму, ориентированные на западный регион России, чтобы решить эту проблему. Многие хорошо знают Корею через K-pop, дорамы, косметику и культуру, но не всегда представляют, что страна также является одним из сильных медицинских направлений в Азии. Кроме того, для медицинского туриста логистика особенно важна: пациенту нужно заранее планировать даты обследования, консультаций, процедур и восстановления. Еще один фактор — восприятие стоимости. Корея не всегда является самым дешёвым направлением, однако для медицинского туризма важна не только цена, но и соотношение качества, технологий, сервиса, безопасности и предсказуемости результата», — подчеркнула собеседница НСН.

Юк Гён Ын также обозначила главные конкурентные преимущества Южной Кореи.

«Главное преимущество Республики Корея — сочетание сильной медицинской базы, технологичности и высокого уровня сервиса. Для российского пациента важны не только квалификация врача и оборудование, но и ощущение безопасности: чистота, стерильность, конфиденциальность, внимательное сопровождение, понятный маршрут лечения и контроль качества на каждом этапе. Корея предлагает широкую сеть медицинских учреждений: от крупных университетских госпиталей и специализированных клиник до центров диагностики, эстетической медицины, стоматологии и реабилитации. Это даёт пациенту возможность выбрать не просто страну, а конкретного врача, клинику и программу под свой запрос. Для российской аудитории особенно важно, что медицинскую поездку в Корею можно совместить с восстановлением, wellness-программами, K-beauty, гастрономией и культурной частью», — заключила она.

Так что, если вы планируете не просто визит к врачу, а целое путешествие, где медицина гармонично сочетается с отдыхом, познанием новой культуры и заботой о себе, то вам стоит обратить внимание на Южную Корею, страну, где есть не только K-pop и дорам, но и где ценят каждого пациента, делая лечение не только эффективным, но и комфортным.