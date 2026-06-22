Кемеровские хирурги провели сложнейшую операцию пациенту, который пожелтел из-за жуткого недуга.

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В Кемерове спасли жизнь 49-летнему кузбассовцу с обширным раком живота, сообщает в понедельник областной Минздрав.

Обследование выявило у пациента с желтухой серьёзное поражение органов брюшной полости злокачественным новообразованием. Изначально кузбассовец решил лечиться в Томске. Однако там хирурги, начав операцию и оценив масштаб проблемы, лишь взяли образец тканей на гистологический анализ.

Пациент вернулся домой и пошёл в Кузбасский онкодиспансер. Мужчине провели 11 курсов химиотерапии, на фоне которой рак прекратил рост и стал уменьшаться. После этого хирурги провели сложнейшую восьмичасовую реконструктивно-пластическую гастропанкреатодуоденальную резекцию.

– Хирурги удалили одним блоком: головку поджелудочной железы с опухолью и двенадцатиперстной кишкой, часть желудка, желчный пузырь, дистальную часть гепатиколедоха (желчный проток), большой сальник, региональную клетчатку и лимфоузлы, – сказали в Минздраве.

Удалось сохранить магистральные сосуды и восстановить целостность ЖКТ. Пациент пошёл на поправку и пришёл в норму. Ему назначили дополнительную химиотерапию для надёжности.