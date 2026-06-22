МРТ в России можно будет сделать без направления врача

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) с 1 сентября 2026 года можно будет сделать без направления врача. Это следует из документа Министерства здравоохранения РФ.

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— Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки), — говорится в документе.

МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Процедура проходит без рентгеновского излучения, передает ТАСС.

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