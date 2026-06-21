Ноутбук может «наградить» раком: что такое синдром поджаренной кожи

Врачи Свердловского областного кожно-венерологического диспансера спасли екатеринбурженку, у которой выявили синдром поджаренной кожи из-за ноутбука. Ей диагностировали тепловую эритему. Кожу повредило инфракрасное излучение от техники. Теперь девушке предстоит долгое восстановление. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, что такое синдром поджаренной кожи и как он вызывает онкологию.

© Вечерняя Москва

Что такое синдром поджаренной кожи

Синдром поджаренной кожи — это кожное заболевание, которое возникает в результате длительного или многократного воздействия умеренного тепла.

«Ключевое отличие от ожога заключается в температуре воздействия. Для этого синдрома достаточно нагрева до 43–47 градусов, что недостаточно для мгновенного повреждения тканей, но губительно при систематическом воздействии», — рассказала врач.

Описание и симптомы

Внешне изменения на коже напоминают сетку или кружево, описала доктор. Основные симптомы включают:

изменение цвета кожи — она темнеет и приобретает красноватый или коричневатый оттенок;

возникает сосудистая сетка;

появляется характерный рисунок из расширенных капилляров;

структура кожи становится более плотной, сухой и начинает шелушиться.

«Потемнения в сочетании с сосудистой сеткой и шелушением являются "визитной карточкой" заболевания», — отметила терапевт.

Источники опасности в быту и на работе

Врач подчеркнула, что в современном мире источников инфракрасного излучения множество:

«Самая частая причина возникновения синдрома поджаренной кожи — это ноутбуки. Работающий ноутбук выделяет значительное количество тепла через нижнюю панель. Ежедневная работа с ним на коленях в течение нескольких часов может привести к развитию синдрома именно на бедрах».

Также опасность представляют сидения в автомобиле с функцией подогрева, а также электрогрелки и электроодеяла, предупредила Чернышова:

«Использование функции подогрева сидений зимой — это комфортно, но злоупотребление ею при длительных поездках может вызвать изменения на коже ягодиц и ног. А систематическое использование электрогрелок и электроодеял во время сна или отдыха создает постоянный локальный нагрев одной и той же области тела».

Также под угрозой находят люди определенных профессий — например, у поваров, которые работают над раскаленной плитой, подобные изменения могут возникать на лице из-за постоянного воздействия жара от готовящейся пищи, добавила доктор.

Последствия и лечение

По ее мнению, в большинстве случаев, если убрать источник тепла на ранней стадии, незначительные проявления проходят сами собой, и кожа восстанавливается. Однако при длительном и серьезном поражении требуется помощь специалиста. Врач-дерматолог назначает медикаментозное лечение, как правило, специальные кремы, которые помогают постепенно вернуть коже нормальный вид.

Однако важно помнить о самом серьезном отдаленном последствии, подчеркнула специалист — хотя вероятность невысока, существует риск, что хроническое повреждение может со временем спровоцировать развитие плоскоклеточного рака кожи.

«Поэтому любые стойкие изменения кожного покрова требуют обязательной консультации с врачом», — заключила Чернышова.

Также признаком онкологии могут быть пигментные пятна на коже, которые часто списывают на возрастные изменения. «ВМ» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, как отличить обычное пигментное пятно от рака.