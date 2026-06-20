Мурашко рассказал, какие обследования могут пройти россияне по ОМС

Каждый гражданин России раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, который позволяет определить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни, но вы будете точно знать, что, если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что существуют специальные программы для обследования, направленные на изучение факторов долголетия и выявление врожденных и наследственных заболеваний у беременных женщин. Кроме того, в России новорожденных проверяют на 42 различных заболевания, пишет РИА Новости.

Ранее анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) стал доступен для россиянок в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС. Нововведения вошли в первый этап диспансеризации для женщин 21–49 лет. Если тест даст положительный результат, то будет проводиться жидкостная онкоцитология. «Вечерняя Москва» узнала у врача-гинеколога Антонины Дорофеевой, чем опасен ВПЧ и как избежать заражения.