Молодого человека госпитализировали после бани

Молодого россиянина увезли в больницу с инсультом после похода в баню с друзьями. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Shot.

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По информации источника, 23-летний москвич почувствовал легкое онемение руки и обратился к неврологу. Осмотрев его, врач диагностировал тревожное расстройство. Доктор списал симптом на повышенную утомляемость из-за работы и учебы пациента в университете.

В ближайшие выходные молодой человек решил встретиться с друзьями в бане и выпить пива. На следующий день его самочувствие резко ухудшилось: лицо перекосило, правая половина тела онемела. Россиянина срочно госпитализировали. В больнице ему поставили диагноз «нетравматическое внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга», что указывает на крайне опасную для жизни форму инсульта.

После восьми дней в больнице молодого человека выписали. В данный момент он наблюдается у нейрохирурга.

Накануне народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее стало известно, что опасения медиков не подтвердились.