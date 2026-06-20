Эксперт рассказал о главных причинах появления мешков под глазами

Мешки под глазами могут сигнализировать о болезнях. Врач-эксперт по диагностике и лечению в Германии Максим Рыков в беседе с «Чемпионатом» перечислил основные причины их появления.

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Специалист разделил их на три ключевые группы.

По словам эксперта, к первой группе относится нездоровый образ жизни: хронический стресс, переутомление, недостаток сна, злоупотребление солёной пищей и переедание, алкоголь, курение, а также привычка не смывать макияж перед сном.

Вторая группа причин связана с генетическими анатомическими особенностями. Это могут быть возрастные жировые грыжи или нехарактерное для нормы отложение жира под кожей лица — так называемые малярные мешки.

Особого внимания, по мнению врача, заслуживает третья группа — последствия серьёзных заболеваний внутренних органов. В первую очередь это болезни почек, щитовидной железы (гипотиреоз), сердца (сердечная недостаточность), а также аллергические реакции (конъюнктивит, поллиноз, отёк Квинке) и ЛОР-заболевания (гайморит, синусит).

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