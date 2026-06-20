В ГД предложили при нехватке врачей направлять на прием в частные клиники

Россияне при отсутствии записи в государственную поликлинику должны получать право на прием за счет средств ОМС в частном медцентре. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Юрий Григорьев ("Справедливая Россия").

"Нужно направлять пациентов в частные клиники за счет средств ОМС. Если человек не может попасть к бесплатному врачу, то государство должно оплатить ему прием у платного и само предложить ближайшую подходящую организацию", - сказал депутат.

По его словам, несправедливо, когда граждане вынуждены оплачивать прием в частной клинике, поскольку не могут попасть к врачу по ОМС.