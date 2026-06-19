В России поменяются правила медосмотров

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила проведения профилактических медицинских осмотров. Как сообщила член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина, врачи будут усиленно контролировать раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний и факторов, способствующих их развитию. Изменения закреплены в приказе Министерства здравоохранения, который также утвердил новую форму медицинской карты профилактических осмотров.

В обновлённый документ включены критерии оценки сердечно-сосудистого риска — от показателей липидного профиля до вероятности развития ишемической болезни сердца. Кроме того, врачи будут оценивать предрасположенность к когнитивным расстройствам, а также выявлять риски падений и переломов, связанные с остеопорозом.

В рамках диспансеризации появятся обследования на преддиабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера и некоторые психиатрические заболевания. Ранее программа была ориентирована на выявление хронических болезней — теперь акцент смещён на состояния, которые долго остаются незаметными, но серьёзно влияют на качество и продолжительность жизни, подчеркнула Дрожжина.

Диспансеризация остаётся бесплатной — пройти её можно по полису ОМС. Сроки и перечень обследований зависят от возраста пациента. В Министерстве здравоохранения уточнили, что обновлённый порядок позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и снизить нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.

Также в России меняются правила платных медуслуг с 1 сентября.

Неонатальный скрининг в РФ планируют расширить до 45 заболеваний.