В ГД предложили создать государственные клиники мужского здоровья

Государственные клиники мужского здоровья должны появится в России, чтобы мужчины могли по полису ОМС получать в них помощь по любым медицинским вопросам. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов на полях организованного ЛДПР Всероссийского форума пациентов.

Согласно статистике, женщины в среднем живут дольше мужчин на 5-10 лет, это обусловлено в том числе тем, что мужская часть населения реже обращается за медицинской помощью, отметил депутат.

"Настаиваю на создании в России государственных клиник мужского здоровья. Куда по ОМС смогут обращаться мужчины по любым вопросам, связанным со здоровьем. Считаю, что это поможет миллионам наших мужчин не бояться обращаться за помощью к врачу и более бережно относиться к себе", - сказал Леонов.

Он отметил, что внимание к мужскому здоровью особенно важно в контексте рождения детей.

"Если женщины ответственно подходят к вопросу [репродуктивного здоровья], то у мужчин практически отсутствует культура профилактического посещения врачей перед зачатием ребенка. В итоге о проблемах с репродуктивным здоровьем мужчина узнает уже постфактум", - констатировал парламентарий.

Организованный ЛДПР Всероссийский форум пациентов проходит в Москве. Площадка объединила пациентов, врачей, юристов, представителей общественных организаций и экспертов для обсуждения наиболее острых проблем российского здравоохранения. В центре внимания - доступность медицинской помощи, обеспечение льготными лекарствами, соблюдение прав пациентов и развитие медицинской инфраструктуры. По итогам форума планируется сформировать предложения по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения.