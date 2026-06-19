В США впервые успешно пересадили легкие от одного ВИЧ-пациента к другому

Американские медики впервые осуществили успешную операцию по трансплантации легких от одного носителя ВИЧ в организм другого пациента с приобретенным иммунодефицитом. Это позволит существенным образом расширить доступность донорских легких для данной категории пациентов уже в ближайшем будущем, сообщила пресс-служба медкшолы Нью-Йоркского университета (NYUSM).

"В прошлом мы уже проводили трансплантации сердца и органов брюшной полости от одного пациента с ВИЧ к другому носителю вируса, однако с легкими подобная процедура еще не проводилась. Поэтому мы благодарим за смелость участника нашего эксперимента, который решился пройти процедуру, которую в прошлом никто не проходил", - заявил доцент NYUSM Марк Сонник, чьи слова приводит пресс-служба медшколы.

Как объясняют Сонник и другие ученые, существующие правовые нормы существенным образом ограничивают хирургические операции, в которых медики работают с пациентами с ВИЧ-инфекцией, что в особенности касается различных трансплантационных процедур. В частности, в США до 2013 года любая пересадка органов от доноров с вирусом иммунодефицита являлась уголовным преступлением даже при их трансплантации в организм других носителей ВИЧ.

Лишь недавно ученые и медики начали проводить подобные опыты и разрабатывать протоколы безопасной трансплантации органов от одного пациента с ВИЧ к другим носителям вируса. В частности, Сонник и его коллеги недавно завершили успешную операцию по трансплантации легких в организм 56-летнего пациента, который заразился ВИЧ в 2000 году и при этом страдал от саркоидоза - воспалительного заболевания, поражающего легкие.

После перенесенной в 2021 году бактериальной инфекции его саркоидоз обострился и начал затрагивать не только легкие, но и печень больного, что приковало его к больничной койке и аппарату искусственного дыхания. Эти проблемы побудили пациента принять участие в эксперименте по двойной трансплантации, в ходе которого в его тело в марте этого года были пересажены легкие и печень от другого носителя ВИЧ.

Данная операция закончилась успешно, в результате чего больной впервые за четыре года начал самостоятельно дышать и двигаться. Этот успех, как отмечают Сонник и другие ученые, открывает дорогу для улучшения качества и спасения жизней многих других носителей ВИЧ. Также он позволит повысить доступность донорских органов и для пациентов без приобретенного иммунодефицита в результате того, что теперь пациенты с ВИЧ смогут получать органы от других носителей инфекции, а не здоровых людей, подытожили ученые.