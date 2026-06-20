В ГД предложили создать «красную кнопку» для жалоб пациентов

Россияне в случае проблем с записью к врачу или получением льготных лекарств должны иметь возможность оперативно сообщить об этом с помощью "красной кнопки" на сайте Минздрава. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Юрий Григорьев ("Справедливая Россия").

"Предлагаю создать на сайте Минздрава России "красную кнопку" пациента - для тех, кто в установленный срок не получил талон к врачу или льготные лекарства. Так пациент сможет напрямую сообщать о проблеме на федеральном уровне и не оставаться один на один с проблемой. А Минздрав увидит реальную картину по всем регионам", - сказал депутат.

По его словам, обращения через "красную кнопку" позволят оперативно определить системные проблемы в здравоохранении конкретного региона. Кроме того, продолжил Григорьев, данные об обращениях пациентов должны формировать единую онлайн-карту на сайте министерства.