В каких случаях икота может быть симптомом инсульта

Сосудистый невролог Адил Попалзай предупредил, что иногда икота может быть симптомом инсульта. Об этом врач предупредил в беседе с изданием HuffPost.

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Врач отметил, что икота — достаточно редкий признак инсульта. Он может появиться, если поражены ствол мозга и особенно продолговатый мозг. По словам специалиста, эти участки координируют рефлекс, отвечающий за сокращение диафрагмы.

Невролог добавил, что опасная икота, указывающая на инсульт, отличается от обычной тем, что продолжается часами и не проходит самостоятельно. Кроме того, она сопровождается слабостью с одной стороны тела, головокружением, головной болью, тошнотой или спутанностью сознания.

«Сама по себе икота почти никогда не является признаком инсульта, но постоянная икота в сочетании с другими симптомами может быть тревожным сигналом», — заключил специалист.

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