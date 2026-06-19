На Алтае ребенок едва не умер после укуса клеща

В Красногорском районе Алтайского края девочка оказалась в тяжелом состоянии после укуса клеща. Инцидент произошёл 9 мая: семья обратилась в Красногорскую Центральную районную больницу. Клеща сняли, однако на исследование не направили — предложили провести процедуру на платной основе. Девочке ввели иммуноглобулин и отпустили домой.

Плановую вакцинацию провести не удалось: в медучреждении пояснили, что ампула с вакциной делится на двух человек, а второго пациента в нужный день не оказалось; при повторном обращении выяснилось, что вакцина закончилась. Спустя полторы недели у ребёнка поднялась температура до 38,5 градуса, позже — до 39 градусов, девочка жаловалась на боль в затылочной части головы и глазах, однажды потеряла сознание.

27 мая пациентку транспортировали в Бийск: по дороге ребёнок неоднократно терял сознание. Сначала девочку направили в детскую больницу, затем перевели в инфекционное отделение ЦГБ. После подозрений на отёк мозга и клещевой энцефалит её перевезли в Барнаул — в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи No 2. Там ребёнок провёл около недели и пошёл на поправку.

Мама девочки выразила благодарность медикам бийской и барнаульской больниц. В Минздраве Алтайского края сообщили "КП-Барнаул", что запросят медицинскую документацию и рассмотрят изложенные факты — по итогам проверки будет дано официальное заключение.