Для пациентки напечатали на 3D-принтере индивидуальный эндопротез

В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) внедрили новую технологию изготовления персонифицированных эндопротезов по индивидуальным показаниям при помощи 3D-печати. Одно из уникальных изделий установили 77-летней пациентке из Аши, коленный сустав у которой оказался настолько разрушен, что типовой протез уже не мог спасти ситуацию.

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Как сообщили в региональном минздраве, вместе с инженерами врачи создали уникальную конструкцию, которая заместила не только сустав, но и часть бедренной кости. На принтере изготовили нужный компонент утраченной кости ниже колена.

"Такие пациенты встречаются нечасто, в этом году их было всего шесть. Зато каждый из них покинул палату на собственных ногах, без боли и риска упасть в любой момент", - пояснили в ведомстве.

Галина Михайловна 28 лет отработала воспитателем в детском саду. На такой работе не присесть - постоянно в движении. С возрастом почувствовала, что колено не держит - уходит то влево, то вправо.

"Опоры не было, кость отработанная - уже какая-то мякоть, - делится пациентка. - Но вот поставили протез, который ножку поставил как надо. Я себя чувствую как в юности. Иногда хочется побежать!".

По словам завотделением травматологии и ортопедии Леонида Полляка, протезы суставов выпускаются линейками - в зависимости от размеров и моделей. Задача - подобрать нужный. Но иногда, как в случае с Галиной Михайловной, необходимы индивидуальное решение, которые позволяет установить стандартный протез в абсолютно нестандартной ситуации.