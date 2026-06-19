Как в Подмосковье меняют суставы с высочайшей точностью

В России расширен перечень медицинской помощи, доступной гражданам в рамках полиса ОМС. Сюда входят даже высокотехнологичные операции, в частности, лечение катаракты с заменой хрусталика, лечение бесплодия и даже эндопротезирование. В Жуковской областной больнице Подмосковья внедрили первую роботизированную систему для проведения ортопедических операций. Новая технология позволяет врачам менять суставы с высочайшей точностью. В чем особенности новой технологии, выяснял корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

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Высокотехнологичная операция проводится на основе созданных ранее трехмерных моделей сустава конкретного пациента. И во время ее проведения робот как бы руководит руками хирурга, исключая даже малейшие погрешности.

На хирургическом столе — пациент, которому 57 лет. Из-за артроза у него деформировался коленный сустав. Зеленая область на экране — та, которую нужно сточить, чтобы установить имплант. Робот не даст хирургу выехать за пределы намеченной зоны, чтобы не повредить другие ткани.

«Это идеально выполненная работа. Самое главное, что мы можем интегрировать этот протез с выверенной точностью до миллиметра. Это очень важно, потому что рука хирурга при имплантировании чашки тазобедренного сустава может отступить до миллиметра. Робот не дает мне сделать шаг влево, вправо, он ставит в то положение, которое мне необходимо», — рассказал травматолог-ортопед, руководитель травматологического центра Жуковской областной клинической больницы Алик Карпенко.

Дейли сделали похожую операцию неделю назад. Ей заменили правый коленный сустав. Сейчас она на реабилитации. Пока ходит с костылем. Говорит, мучалась от боли шесть лет. Терпела, боялась идти к хирургу, пока не сделали операцию ее знакомой.

«Операция прошла шикарно, я довольна. После операции на следующий день врач пришел, сказал: «Ввставайте». Вы знаете, я встала!» — поделилась Дейля Рзаева.

До внедрения новой роботизированной системы ортопедические операции делали мануальным способом, при котором нет такой точности подгонки импланта, а период реабилитации занимает до трех месяцев. Сейчас же пациенты могут ходить без костылей уже на третьей неделе.

«После операции пациент спустя две недели уже не чувствует боли, для него начинается новая жизнь. Он хочет бегать, прыгать, плясать, сразу максимальная активизация», — отметил Алик Карпенко.

Это новая философия в ортопедии, говорят врачи. Еще до хирургических манипуляций все проделывается виртуально. С апреля этого года, когда в Жуковской клинической больнице появилась эта роботизированная система, уже проведено 30 таких операций на коленях и тазобедренных суставах по полису ОМС. В дальнейшем хирурги ожидают развитие такого подхода, который поможет лечить плечевые суставы и голеностопы.