Врачи спасли младенца с редким генетическим пороком

Медики детской городской клинической больницы имени Башляевой оказали помощь ребенку с преждевременным сращением костей свода черепа. Об этом сообщается в канале столичного департамента здравоохранения в мессенджере «Макс».

«В детскую больницу имени Башляевой обратились будущие родители: на плановом УЗИ у ребенка выявили выраженную деформацию головы. С этого момента врачи взяли маму под наблюдение, чтобы после появления малыша оказать необходимую помощь», – говорится в публикации.

Как уточняется, после рождения нейрохирург диагностировал у ребенка сложный порок развития – преждевременное сращение костей свода черепа.

«Из-за этого голова младенца не могла нормально расти, что приводило к сдавлению полушарий мозга. Учитывая малый возраст и степень сдавления, операцию было решено провести после трех месяцев», – приводятся в сообщении слова медиков нейрохирургического отделении больницы.

Отмечается, что в назначенный срок ребенку провели высокотехнологичную операцию – краниопластику, в ходе которой врачи восстановили структуру черепа, скорректировав теменные кости с двух сторон.