Роспотребнадзор передал в Африку тесты для диагностики Эболы

Роспотребнадзор продолжает помогать странам Африканского континента побороть вспышку лихорадки Эбола: передано 7 тыс. тест-систем для диагностики вируса Эболы Бундибуджио. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В ответ на угрозу новой вспышки лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио в ДРК и Уганде, Роспотребнадзор одним из первых в мире за четыре дня разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса. Тесты были направлены в ДРК, Республику Конго, а также Уганду, где специалисты Роспотребнадзора вместе с местными коллегами подтвердили их эффективность в реальных условиях, непосредственно в очаге инфекции, в том числе в сравнительных испытаниях с тестами других стран.<.. > Всего странам Африки передано уже более 7 тыс. тестов", - говорится в сообщении.

Запросы на тест-систему российского производства для выявления вируса Бундибуджио пришли и из других государств: они уже переданы КНДР, Туркменистану, получен запрос из Таджикистана. В то же время Роспотребнадзор продолжает готовить в Уганде специалистов и участвовать в организации противоэпидемических мероприятий. Команда ведомства обучила лабораторной диагностике и методам работы в очаге опасной инфекции более 20 угандийцев.