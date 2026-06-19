Мужчина рассказал, как баклажан помог ему обнаружить агрессивный рак мозга

Житель Великобритании Саймон Холлистер, который с 2025 года лечится от агрессивного рака мозга, уверяет, что узнал о диагнозе благодаря баклажану и английскому городку Годалмингу. О неожиданных симптомах болезни он рассказал в беседе с Daily Mirror.

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Холлистер объяснил, что он долго никак не мог вспомнить два слова: баклажан и Годалминг. Ради собственного спокойствия британец записался на МРТ мозга. По его словам, спустя сутки он узнал, что смертельно болен, хотя до этого считал себя здоровым.

«Чуть ли не в слезах мне позвонил терапевт. Он сказал, что у него плохие новости, и сообщил, что у меня глиобластома. Я спросил, сколько я проживу, и он ответил: "От 6 до 12 месяцев". Я плакал около трех часов», — рассказал мужчина.

Британец добавил, что до постановки диагноза у него был еще один симптом — повторяющиеся короткие приступы головокружения. По словам Холлистера, он не обращал на них внимания, считая, что таким образом организм реагирует на то, что незадолго до этого он отказался от алкоголя.

Вскоре после обследования Холлистеру провели операцию и удалили 80 процентов опухоли. Затем он начал проходить химиотерапию, и по результатам обследований первичная опухоль исчезла. Однако мужчина отмечает, что в мозге остается еще одна опухоль, к тому же он знает, что его тип рака неизлечим полностью.

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