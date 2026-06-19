Специалисты объяснили, почему риски мировой эпидемии Эболы невелики

Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке - прежде всего в Демократической Республике Конго (ДРК) - продолжает оставаться напряженной. Нынешнюю вспышку специалисты квалифицируют как одну из самых серьезных за всю историю наблюдений. Почему же большинство экспертов, не отрицая риски завоза опасного вируса в другие страны, говорят, что угрозы новой крупной эпидемии нет? На этот вопрос "РГ" ответила врач-инфекционист инфекционного боксированного отделения РДКБ Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Дарья Намазова.

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Новый антирекорд в Конго и ситуация в Уганде

По данным министра здравоохранения ДРК Роже-Самуэля Камбы, ситуация продолжает ухудшаться. По состоянию на 19 июня:

Общее число подтвержденных случаев достигло 896 (за последние сутки зарегистрирован 21 новый заболевший).

Число подтвержденных смертей выросло до 232 (за сутки скончались 6 человек).

Уровень летальности составляет примерно 26%.

Выздоровевших - 78 человек.

Эпицентр: основной удар приходится на провинцию Итури, где зафиксировано 91,3% всех случаев (799 из 896).

Под наблюдением находится около 6 тысяч контактных лиц.

При этом министр здравоохранения отметил, что рост числа выявляемых случаев отчасти связан с улучшением работы эпидемиологов, что позволяет находить пациентов, которые ранее могли остаться незамеченными.

В Уганде, по данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), на сегодняшний день зарегистрировано 19 подтвержденных случаев (включая 2 летальных).

Оценивая ситуацию в целом, специалисты Африканского CDC говорят, что она "все еще далека от контроля". Основные причины - проблема с отслеживанием контактов (чтобы прервать цепочки распространения вируса) и отсутствие вакцины к штамму Бундибуджио. В региональном CDC прогнозируют, что нынешняя вспышка может затянуться до года, а ее масштаб может превысить показатели рекордной эпидемии 2014-2016 годов, когда погибло 11 тысяч человек.

Риск распространения Эболы по миру через авиахабы

Между тем в последние дни немало шума наделала новость о высоком риске распространения инфекции через авиахабы. Ученые Национального института инфекционных заболеваний Японии и Токийского университета построили математическую модель, чтобы оценить риск завоза вируса Эбола (штамм Бундибуджио) из охваченных вспышкой Конго и Уганды в другие страны через авиаперелеты. Они проанализировали данные о 11 264 аэропортах, почти 570 тысячах авиамаршрутов с пассажиропотоком более 330 миллионов человек.

Согласно модели, в течение 30 дней существует высокая вероятность того, что инфицированный пассажир прибудет в крупные аэропорты Европы и Азии. Наиболее высокие риски были рассчитаны для Бельгии, Франции, ОАЭ и Турции - прогноз по возможному завозу инфекции составил около 90%.

При этом важно отметить деталь, которую многие СМИ, сообщившие новость, обошли стороной: авторы исследования подчеркнули, что риск завоза инфекции в страну не означает риск ее локального распространения. Результаты моделирования лишь подсказывают, в каких точках "входа" необходимы особо жесткие меры санитарного контроля.

Что говорят эксперты?

"Аналитическая модель, демонстрирующая возможность прибытия в крупные мировые хабы людей, инфицированных в Африке, вполне корректна в части "путешественников в инкубации", но такие люди, как правило, НЕ являются заразными во время полета, - сказала "Российской газете" врач-инфекционист инфекционного боксированного отделения РДКБ Пироговского Университета Дарья Намазова. - В большинстве случаев заразность наступает с появлением симптомов и растет по мере прогрессирования болезни. Люди в инкубационном периоде обычно не являются значимым источником передачи, тогда как больные с выраженной симптоматикой очень заразны".

Эксперт подчеркнула, что вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. В основном заражение происходит при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека или животного - кровью, слюной, слизью и пр. А входными воротами для вируса являются слизистые оболочки и поврежденная кожа.

"В свою очередь, высокая вероятность прибытия в какую-либо страну людей в инкубационном периоде - это не то же самое, что высокая вероятность возникновения эпидемического очага. Очаг возможен только при сочетании нескольких факторов: отсутствия своевременной диагностики и изоляции заболевших, пренебрежения стандартами эпидемиологического контроля. Таким образом, импортированная единичная инфекция возможна, но вероятность ее распространения в России и других развитых странах по-прежнему остается низкой", - заключила доктор Намазова.

Ранее аналогичную точку зрения высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что современный уровень медицины способен обеспечить диагностику и лечение, чтобы противостоять лихорадке Эбола.