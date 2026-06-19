Врачи спасли женщину с ножевым ранением в сердце

Врачи спасли сибирячку с ножевым ранением в сердце, потерявшую два литра крови
Женский коллектив медиков успешно прооперировал пациентку с колото-резаной раной груди. Нож злоумышленника пронзил легкое и повредил сердце, но врачам удалось сохранить жизнь пострадавшей.
Об операции, которую провели специалисты Саянской городской больницы, рассказали сегодня в министерстве здравоохранения Иркутской области.
32-летнюю пациентку доставили в клинику в очень тяжелом состоянии. Хирурги зафиксировали множество повреждений, грозящих летальным исходом. Кровопотеря превысила два литра, это более 40 процентов циркулирующей крови.
В ходе операции, которая продолжалась около трех часов, бригада врачей выполнила ушивание раны миокарда и легкого, провела санацию и другие необходимые манипуляции.
Профессионализм хирурга, анестезиолога-реаниматолога, медицинских сестер и санитарки позволил в кратчайшие сроки принять правильные решения в критической ситуации, констатировали в областном минздраве.
Руководитель ведомства Андрей Модестов отметил, что операция высшей категории сложности требовала ювелирной техники, и врачи показали блестящий результат.
Сейчас специалисты оценивают состояние пациентки как удовлетворительное. Ее уже выписали из больницы.