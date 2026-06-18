Лечение облысения предложили включить в ОМС

Власти Южной Кореи рассматривают возможность включения лечения андрогенетической алопеции (облысения) в систему обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает The Korea Herald.

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Министр здравоохранения и социального обеспечения Чон Ын Кен назвала расширение страхового покрытия для лечения выпадения волос одним из приоритетов государственной политики на вторую половину года. На первом этапе программу могут распространить на молодых людей.

Андрогенетическая алопеция — самая распространенная форма облысения. Она развивается из-за сочетания наследственной предрасположенности и повышенной чувствительности волосяных фолликулов к дигидротестостерону — гормону, который постепенно приводит к истончению и выпадению волос.

Профессор профилактической медицины Медицинского колледжа Корейского университета Чун Чжэ Хун выступил против инициативы. По его словам, государственное страхование должно покрывать лечение заболеваний, представляющих медицинскую необходимость, тогда как возрастное и генетически обусловленное облысение не угрожает жизни и не нарушает работу организма.

Профессор медицинского колледжа Университета Енсе Ким Хен Чхоль отметил, что включение терапии облысения в страховку может обойтись системе в сумму от 100 до 700 млрд вон (4,77-33,39 миллиардов рублей) ежегодно и вызвать требования финансировать лечение других состояний, связанных с внешностью. Сейчас государственная страховка в Южной Корее покрывает только отдельные медицинские формы выпадения волос, например очаговую алопецию. Это состояние относится к аутоиммунным заболеваниям, при которых иммунная система человека ошибочно атакует волосяные фолликулы, вызывая внезапное выпадение волос в виде круглых или овальных очагов.

Очаговая алопеция официально классифицируется как самостоятельное заболевание, а не косметический дефект. Оно сопровождается воспалением в организме, аналогичным псориазу или ревматоидному артриту, в то время как при андрогенетической алопеции системы организма работают исправно.