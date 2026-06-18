Гастроэнтерологи Эндрю Дам и Кетан Танки предупредили, что симптомы рака кишечника могут быть похожи на признаки других менее опасных болезней. Их врачи перечислили в интервью HuffPost.

Дам отметил, что рак кишечника часто выявляют на поздних стадиях, потому что пациенты не обращают внимания на симптомы, считая их неопасными. Самым частым примером он назвал диарею, запор и чередование этих состояний. По словам врача, пациенты часто считают, что причина их проблем — синдром раздраженного кишечника или стресс, хотя на самом деле эта проблема может возникать и при онкологическом заболевании.

Танки добавила, что люди зачастую не обращают внимание на необъяснимую потерю веса, считая ее нервным перенапряжением или тяжелым графиком. Кровь в стуле, которая также часто возникает при раке кишечника, многие списывают на геморрой, а почернение стула в этом случае объясняют особенностями питания.

Гастроэнтерологи подчеркнули, что пациенты не всегда ошибаются. У них и правда могут быть синдром раздраженного кишечника, геморрой или хронический стресс. Однако, по словам Дама, наличие этих заболеваний не гарантирует отсутствие рака, поэтому он рекомендовал после 40–45 лет регулярно проходить обследование.

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