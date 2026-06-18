Офтальмологи объяснили, о каких болезнях предупреждает помутнение зрения

Помутнение зрения — это не болезнь, а симптом. Он может указывать как на банальную усталость глаз, так и на смертельно опасные состояния: инсульт, глаукому или рассеянный склероз. Врачи-офтальмологи Ольга Поспелова и Николай Щемеров в беседе с aif.ru объяснили, на что обратить внимание.

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Безопасными причинами такого симптома являются синдром сухого глаза, нарушение рефракции: близорукость, дальнозоркость, астигматизм, а также гормональные изменения.

Помутнение зрения может указывать и на опасные глазные болезни, среди которых катаракта, глаукома, отслойка сетчатки, воспаление роговицы и сосудистой оболочки. Эксперты отмечают, что при глаукоме пелена появляется после бани или работы в наклон, вокруг источников света могут виднеться радужные круги, а острый приступ сопровождается тошнотой и рвотой.

Помутнение может быть вызвано и общими заболеваниями: скачки давления, сахарный диабет, мигрень, рассеянный склероз, инсульт и транзиторные ишемические атаки.

Николай Щемеров перечислил симптомы, которые не терпят отлагательств:

зрение падает быстро, резко, «сегментами»;

перед глазом — густая плавающая муть;

изображение искажается, появляются вспышки молний;

пелена сопровождается болью, покраснением, тошнотой.

«Такие симптомы редко проходят сами и могут привести к необратимой слепоте», — предупредил врач.

При пелене, которая не проходит, нужно сначала обратиться к офтальмологу. Если глазных проблем нет, он направит к другим специалистам.