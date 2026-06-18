Врачи удалили опухоль в легком через маленький прокол

Новую технологию для лечения раковой опухоли в легком применили хирурги окружной клинической больницы Сургута. Метод — передовой и малотравматичный: без больших разрезов, без общего наркоза и длительного восстановления.

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Оперативное вмешательство потребовалось 73-летнему жителю Нефтеюганска. Несколько лет назад у него был диагностирован рак кишечника. Пенсионер прошел лечение и вернулся к привычной жизни. Однако во время контрольного обследования в его правом легком медики заметили небольшое новообразование. Открытая операция была невозможна: тяжелое заболевание сердца значительно повышало риски хирургического вмешательства.

Альтернативным решением стала радиочастотная абляция. Для удаления опухоли в легком этот современный метод ранее ни разу не применялся в Югре, пишет портал ugra-news.ru, но в мировой практике он уже доказал свою эффективность при ликвидации новообразований размером до трех сантиметров.

Хирурги сделали маленький прокол на коже пациента, через который ввели специальный электрод прямо в опухолевый очаг. Под контролем специального прибора они разрушили опухоль, нагрев ее до 120 градусов.

Сейчас пенсионер проходит восстановительный этап, на следующей неделе врачи планируют выписать его домой.