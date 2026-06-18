Врачи под Москвой вырезали женщине новообразование в восемь литров

В подмосковном Ногинске врачи вырезали пациентке новообразование в яичнике объемом восемь литров. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

50-летняя женщина, как уточняется, оказалась на днях в больнице с резким увеличением объема живота и выраженными болями. В беседе с медиками она отметила, что давно не наблюдалась в поликлинике и обратилась за помощью, только когда стало совсем плохо.

Комплексная диагностика выявила гигантское новообразование в яичнике. Его объем составил около восьми литров.

Медики приняли решение о лечении. «Учитывая размеры новообразования и клиническую картину, операция потребовала особой тщательности и онкологической настороженности. (…) Гистологическое исследование подтвердило его доброкачественный характер», — рассказали в ногинской больнице.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо. Ее процесс восстановления продолжится дома.

Ранее онколог подробно рассказала о пятнах на теле и сообщила об их потенциальной опасности. По словам специалиста, кожа человека — сложный индикатор состояния всего организма, любые проявления на ней не стоит игнорировать, так как это может быть признак рака.