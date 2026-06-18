Врачи удалили подростку кисту размером с картофелину

Медики Детского научно-клинического центра имени Рошаля удалили подростку кисту дна полости рта, которая достигла размеров картофелины. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Детский научно-клинический центр имени Рошаля обратился 17-летний подросток с жалобами на дискомфорт и заметную деформацию верхней трети шеи. Врачи диагностировали у юноши дермоидную кисту дна полости рта – это патология, при которой образуется новообразование в виде капсулы, содержащей волосы, частицы кожи и жировую ткань. За 1,5 года киста достигла размеров молодой картофелины и проросла от корня языка наружу», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что исправить эту патологию можно только хирургическим путем.

«У пациента киста располагалась глубоко, от корня языка за пределы полости дна рта, и имела размеры 7 см в длину, 5 см в ширину и 4 см в высоту. На речь и глотание новообразование не влияло – оно лишь деформировало лицо подростка, создавая неестественный рельеф и нарушая конфигурацию лица. Мы провели операцию по удалению образования: выполнили наружный разрез в подчелюстной области и аккуратно извлекли кисту целиком, не задев ни важные структуры дна рта, ни нервы, ни сосуды, ни язычную артерию», – приводит пресс-служба слова челюстно-лицевого хирурга Сергея Вардугина.

В министерстве добавили, что в настоящее время пациент в хорошем состоянии, на четвертый день после операции его выписали под амбулаторное наблюдение.