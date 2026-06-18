Перечислены признаки усталости, требующей обращения к врачу

Если после выходных или отпуска человек все еще чувствует постоянную усталость, это может указывать на проблемы со здоровьем. О признаках, требующих обращения к врачу, в беседе с телеканалом «360» рассказала заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы, терапевт Галина Волкова.

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Она назвала главное отличие обычной усталости от патологической: если после хорошего сна и правильного рациона силы не возвращаются — это повод насторожиться.

При необъяснимой потере веса, держащейся на уровне 37,5 градуса температуре и болезненном увеличении лимфоузлов необходимо обратиться в больницу. Также среди отличительных признаков врач перечислила сильную ночную потливость, одышку при привычной нагрузке, бледность или желтушность кожи и слизистых.

При наличии этих симптомов Волкова порекомендовала сдать общий анализ крови и ферритин, чтобы исключить анемию и скрытый дефицит железа. Также в базовую проверку можно включить ТТГ, АЛТ, АСТ, билирубин, С-реактивный белок, витамин D и B12.

«При гипотиреозе (высокий ТТГ) усталость один из симптомов. Глюкоза крови и гликированный гемоглобин. Колебания сахара тоже вызывают усталость», — объяснила она.

Ранее врач назвала делающий восьмичасовой сон вредным фактор.