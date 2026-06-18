Здоровье по определению ВОЗ — это не просто отсутствие болезни, а состояние физического, психического и социального благополучия.

«И именно это определение важно помнить после 40 лет, когда человек уже не может позволить себе жить „по наитию“: работа, семья, дети, ответственность, нагрузка — всё это требует не героизма, а системы. В советское время к этому подходили именно системно. Профилактика была не дополнением, а основой. Недаром в нашей стране появились диспансеры, санатории, профилактории, целая культура наблюдения за человеком, а не только лечения уже запущенной болезни. Питание в столовых рассчитывали не „на впечатление“, а по белкам, жирам, углеводам, калориям и витаминам. Люди ели простую, иногда пресную, но полезную пищу — и шли дальше заниматься делом, а не делать еду смыслом жизни», — рассказал «Свободной Прессе» врач, эксперт по созданию медицинских организаций Александр Байгудин.

Кстати, многие страны Запада потом во многом скопировали именно эту модель, отметил он.

«И ещё одна проблема, о которой редко говорят прямо: сегодня многие медицинские организации всё меньше напоминают пространство для выздоровления и всё больше — глянцевый офис или гостиницу. Вендинговый аппарат, кафе, Wi-Fi — всё это выглядит современно, но само по себе не лечит. В советской модели была другая логика: столовые с лечебными столами, контроль питания, контроль информации, вся среда работала на пациента. Сейчас же человеку часто предлагают сервис, который может даже ухудшить состояние: ешьте, пейте, смотрите что хотите, делайте как удобно. Но пациент — не врач, он не всегда понимает, что именно ему подходит в момент болезни. Тревожность, переедание, лишние впечатления, хаотичный режим — всё это может ухудшать прогноз», — сообщил врач.

Поэтому забота — это не дать человеку максимум свободы, а создать для него правильную среду.

«Тогда же очень серьёзно занимались и гигиеническим воспитанием. Не случайно детям показывали „Мойдодыра“ и другие подобные вещи: это была не просто сказка, а формирование бытовой культуры. И вот здесь мы упираемся в очень простую, но болезненную правду: даже сегодня с гигиеной у нас всё небезупречно. Когда взрослые люди игнорируют элементарное мытьё рук после туалета, это уже не вопрос культуры в мелочах, а вопрос общественного здоровья», — резюмировал эксперт.

В апреле в Государственной думе обсудили проблемы льготного лекарственного обеспечения и предложили масштабную реформу системы. С соответствующими инициативами выступили представители КПРФ на круглом столе «Проблемы совершенствования льготного лекарственного обеспечения в Российской Федерации».

По словам председателя партии Геннадия Зюганова, действующая социально-экономическая политика не обеспечивает необходимого уровня доступности медицинской помощи. Он напомнил, что в советский период государство гарантировало бесплатное здравоохранение и добилось значительных научных и технологических успехов.