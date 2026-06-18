В России сохраняются риски вспышек сибирской язвы

Риски возникновения вспышек сибирской язвы сохраняются в России, они могут быть связаны с завозом больных животных из Центральной Азии. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

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"Остаются риски осложнения эпидемиологической обстановки по сибирской язве, обусловленные возможностью завоза в приграничные субъекты Российской Федерации больных животных, животноводческой продукции из неблагополучных по сибирской язве стран, в первую очередь из республик Центральной Азии", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году в РФ было зарегистрировано две вспышки сибирской язвы среди животных в Нижегородской области и Красноярском крае. При этом благодаря своевременно и в полной мере проведенному комплексу санитарно-противоэпидемических мероприятий случаев заражения людей не допущено.

Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что, учитывая большое количество стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов и сибиреязвенных захоронений, а также высокую устойчивость спор возбудителя в объектах окружающей среды, прежде всего в почве, для снижения рисков возникновения вспышек сохраняет актуальность иммунизация. В 2025 году от сибирской язвы вакцинировали 41 967 человек (95,5 % от плана).