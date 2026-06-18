Снизилось количество сообщений о нежелательных реакциях на препараты

Количество сообщений о нежелательных реакциях на лекарственные препараты с 2022 года снизилось почти в 2 раза - до 32 тыс. в 2025 году. Это следует из данных Минздрава России, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Согласно представленным материалам министерства, число нежелательных реакций в 2022 году составляло 61 119, а в 2025 году - 32 155. Снижение происходит постепенно, так в 2023 году сообщений было около 45 тыс., а в 2024-м - чуть более 31 тыс.

Росздравнадзор за 2025 год также направил в Минздрав 22 письма о новых данных по безопасности и эффективности лекарств для решения вопроса о необходимости внесения изменений в регистрационное досье препаратов, отмечается в материалах.