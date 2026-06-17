Названы плюсы и риски новых правил платной медицины

С 1 сентября 2026 года в России, как ранее писала "РГ", вступают в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Это шаг к удобству, но надо, чтобы пациент понимал, за что он платит, заявил в комментарии "РГ" депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

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По оценке парламентария, главное нововведение — возможность заключить договор с клиникой дистанционно: через сайт или мобильное приложение.

«Это особенно удобно для жителей отдаленных районов и маломобильных пациентов», — заявил депутат.

Второе важное изменение — при оказании анонимных услуг больше не нужно указывать паспортные данные в договоре.

«Для пациента это защита его права на конфиденциальность», — считает Панеш.

Третье — в договоре теперь обязательно должны быть прописаны конкретные сроки оказания помощи, а не просто условия ожидания.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года, а медицинские организации обязаны передавать сведения об оказании платных услуг в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

«Нововведения делают платную медицину более доступной и современной, но важно, чтобы это не снижало прозрачности, — заявил парламентарий. — Дистанционное заключение договора — это удобно, но пациент должен четко понимать, за что он платит. Четкие сроки в договоре и фиксация стоимости, порядка оплаты и ответственности сторон — это защита прав потребителя».

В целом эти изменения — разумный шаг, но важно, чтобы они работали на пациента, а не создавали новые лазейки для недобросовестных клиник, резюмировал депутат.

Как добавил в комментарии "РГ" член того же комитета Госдумы Никита Чаплин, это своевременное решение, которое делает медицинскую помощь удобней, ведь теперь оформить документы можно будет на официальном сайте медицинской организации или через ее мобильное приложение, не тратя время на личный визит в регистратуру. По его оценке, новшество особенно актуально для маломобильных граждан, жителей удаленных районов и просто занятых людей, которым важно сэкономить время.

Что касается анонимных медицинских услуг, то это серьезный шаг в сторону защиты права граждан на конфиденциальность и врачебную тайну, считает Чаплин.

Тот факт, что теперь в документе необходимо указывать конкретные сроки предоставления платных медицинских услуг, а не только условия и сроки ожидания, как было раньше, повышает ответственность медицинских организаций и дает пациентам четкое понимание, когда именно они получат услугу.

Кроме того, отметил депутат, медицинские организации будут обязаны передавать сведения о платных услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Это позволит в том числе исключить случаи двойного оказания услуг, когда пациент одновременно получает лечение по ОМС и платно.