Голикова рассказала о развитии российской медицины

Отечественная медицина становится все более современной и постоянно совершенствуется, а благодаря российским врачам увеличивается число высокотехнологичных операций. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии награждения медицинских работников премией "Призвание" в честь их профессионального праздника.

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«Силами нашего президента Владимира Владимировича Путина инфраструктура здравоохранения меняется. Меняется ее облик: она становится более современной, более совершенной, и благодаря вам [врачам] рождаются новые лекарства, совершенствуется диагностика, профилактика, растет количество высокотехнологичных операций и многое другое», — сказала она.

Вице-премьер подчеркнула: все это делается для того, чтобы обеспечить оказание качественной медицинской помощи и спасение человеческих жизней.

Она отметила, что в период СВО особо важна сплоченность, и что с такой командой врачей победа будет за Россией.