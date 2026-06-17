Когда близость приносит боль: разбираем диспареунию без стеснения

Три из четырех женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с болью во время секса. Кто-то решает перетерпеть, кто-то начинает избегать близости, кто-то стыдливо молчит на приеме у гинеколога, кто-то начинает искать причины в интернете и натыкается на неутешительные диагнозы (которые чаще всего вообще не имеют отношение к проблеме).

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Дискомфорт в интимной сфере — это не норма и не приговор. В большинстве случаев проблему можно решить, особенно, если перестать ее замалчивать и обратиться ко врачу. Разбираемся вместе с акушером-гинекологом Марией Шумиловой, почему возникает боль, как ее диагностируют и что делать, чтобы вернуть сексу комфорт.

Что такое диспареуния и как ее распознать

«Боль во время секса имеет свой термин и называется диспареуния. Это регулярные болевые ощущения в области половых органов или малого таза, которые возникают непосредственно во время полового акта либо сразу после него. Боль может быть острой, жгучей, режущей, тянущей или напоминать спазм. Она снижает качество жизни, мешает расслабиться, портит отношения с партнером и со временем может привести к стойкому страху перед сексом», — говорит Мария.

Диспареуния — это всегда симптом, а не самостоятельная болезнь. За ней стоит конкретная причина, которую можно выявить и устранить. Игнорировать боль, зажиматься и надеяться, что все пройдет само по себе — худшая стратегия. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем быстрее вернете себе полноценную близость без страха и дискомфорта.

Причины диспареунии

Вот основные факторы, которые могут вызывать боль во время секса. У одной женщины нередко сочетаются несколько причин.

Инфекции — молочница, хламидиоз, генитальный герпес, воспалительные заболевания органов малого таза, цистит. Вызывают отек, покраснение и жжение при контакте.

— молочница, хламидиоз, генитальный герпес, воспалительные заболевания органов малого таза, цистит. Вызывают отек, покраснение и жжение при контакте. Гормональные изменения — снижение эстрогенов в менопаузе, после родов или на фоне приема некоторых лекарств. Ведут к сухости, истончению слизистой и потере эластичности тканей.

— снижение эстрогенов в менопаузе, после родов или на фоне приема некоторых лекарств. Ведут к сухости, истончению слизистой и потере эластичности тканей. Эндометриоз — разрастание ткани, похожей на эндометрий, за пределами матки. Провоцирует глубокую боль, часто усиливающуюся перед менструацией или в середине цикла.

— разрастание ткани, похожей на эндометрий, за пределами матки. Провоцирует глубокую боль, часто усиливающуюся перед менструацией или в середине цикла. Заболевания тазовых органов — миомы матки, кисты яичников, спаечный процесс, хронические воспаления придатков. Создают давление или хроническое раздражение.

— миомы матки, кисты яичников, спаечный процесс, хронические воспаления придатков. Создают давление или хроническое раздражение. Мышечные проблемы — вагинизм (непроизвольный спазм мышц влагалища), хроническое напряжение мышц тазового дна, фибромиалгия.

— вагинизм (непроизвольный спазм мышц влагалища), хроническое напряжение мышц тазового дна, фибромиалгия. Дерматологические болезни — склероатрофический лишай, экзема, аллергический контактный дерматит (например, на латекс, ароматизаторы в смазках или мыло).

— склероатрофический лишай, экзема, аллергический контактный дерматит (например, на латекс, ароматизаторы в смазках или мыло). Последствия травм и операций — рубцы после родов, эпизиотомии (рассечения промежности), кесарева сечения, удаления матки или других вмешательств на органах малого таза.

— рубцы после родов, эпизиотомии (рассечения промежности), кесарева сечения, удаления матки или других вмешательств на органах малого таза. Психологические причины — страх боли, тревожное расстройство, чувство стыда или вины, негативный сексуальный опыт в прошлом (включая любое насилие), хронический стресс, усталость, напряженные отношения с партнером.

— страх боли, тревожное расстройство, чувство стыда или вины, негативный сексуальный опыт в прошлом (включая любое насилие), хронический стресс, усталость, напряженные отношения с партнером. Идиопатическая диспареуния — когда явной причины найти не удается. Часто предполагают повышенную чувствительность нервных окончаний в области вульвы и влагалища.

С чего начать: к какому специалисту идти

«Первый и самый важный шаг — визит к гинекологу. Не стесняйтесь говорить о проблеме прямо. Если гинеколог после осмотра и дополнительных обследований исключит органические заболевания (инфекции, эндометриоз, миомы и так далее), а боль сохранится, он направит вас к другим специалистам», — комментирует эксперт.

Это может быть сексопатолог или психотерапевт — при подозрении на психогенный характер боли. Уролог понадобится, если есть симптомы цистита или инфекций мочевыводящих путей. Невролог занимается невропатической болью. Физиотерапевт, специализирующийся на тазовом дне, поможет расслабить спазмированные мышцы и убрать хроническое напряжение.

Лечение: подходов много, терпеть не нужно

Универсальной таблетки от диспареунии не существует, и это нормально. Тактику лечения подбирают строго под конкретную причину. Более того, чаще всего используют комбинацию нескольких методов — медицинских, физиотерапевтических и психологических.

«Если причина в инфекции, назначают антибиотики, противовирусные или противогрибковые препараты. При гормональном дефиците (например, в менопаузу или после родов) помогают местные эстрогены — кремы, свечи или вагинальные кольца. Они восстанавливают толщину и эластичность слизистой, убирают сухость. При эндометриозе используют гормональные контрацептивы или внутриматочную спираль с левоноргестрелом — они подавляют рост очагов эндометрия и уменьшают боль», — отмечает гинеколог.

Физиотерапия тазового дна — отдельное и очень важное направление. Специалист учит расслаблять спазмированные мышцы, делать не упражнения Кегеля на сжатие, а наоборот — растяжение и сознательное отпускание. Используют методы биофидбэк (обратная связь), миофасциальный массаж, электростимуляцию. Курс таких занятий часто дает результат, когда медикаменты бессильны.

Психотерапия нужна, если боль связана со страхом, тревогой, травмой или напряженными отношениями в паре. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить негативные установки, техники осознанности и расслабления снижают общий уровень стресса. Совместные сессии с партнером учат говорить о проблеме открыто, без обвинений, и искать компромиссы.

«Хирургическое лечение применяют редко и строго по показаниям: иссечение рубцов, удаление эндометриоидных очагов, миом, кист или спаек, которые механически мешают и вызывают боль», — говорит Мария.

Что можно сделать до визита ко врачу

Пока вы ищете причину и проходите обследование, есть способы снизить дискомфорт и сделать близость менее травмирующей. Они не заменят полноценного лечения, но помогут вам не избегать интимности совсем.

Всегда используйте дополнительную смазку, даже если вам кажется, что собственной достаточно. Водорастворимые лубриканты подходят для любых презервативов и игрушек, силиконовые держатся дольше, но их нельзя использовать с силиконовыми вибраторами. Не применяйте вазелин, детское масло или жирные кремы — они разрушают латекс и могут вызвать раздражение.

Удлините прелюдию. При диспареунии быстрый секс без разогрева — плохая идея. Чем дольше вы занимаетесь ласками без проникновения, тем лучше кровоснабжение органов малого таза, тем больше естественной смазки и тем мягче вхождение.

«Экспериментируйте с позами. При глубокой боли избегайте положений, где женщина снизу с поднятыми ногами или мужчина сверху — они дают максимальную глубину. Попробуйте позу ложек или женщину сверху: так вы сами контролируете глубину, угол и темп. При поверхностной боли попробуйте использовать специальные ограничители глубины (они продаются в секс-шопах) или просто попросите партнера не входить до конца», — отмечает эксперт.

Не терпите. Как только стало больно — скажите об этом и остановитесь. Попытки перетерпеть закрепляют в мозге связь «секс = боль», и в следующий раз вы будете бояться еще до того, как что-то начнется. Страх усиливает спазм, спазм усиливает боль — порочный круг замыкается. Единственный способ его разорвать — не терпеть.

«После секса, если осталось жжение или отек, приложите холодный компресс к области преддверия влагалища. Заверните лед или замороженный гель в тонкое полотенце и держите 5-10 минут. Это снимет острое раздражение, сузит сосуды и уменьшит воспаление», — советует Мария.

Рассмотрите альтернативные формы близости. Полноценная интимная жизнь не сводится только к вагинальному проникновению. Оральный секс, взаимная мастурбация, массаж всего тела, использование вибраторов на клиторе — все это может доставлять удовольствие и поддерживать связь с партнером, пока вы решаете основную проблему.

Главное — не стыдитесь и не молчите. Диспареуния лечится в подавляющем большинстве случаев. Ваш первый шаг — просто прийти к врачу и озвучить проблему. Да, может будет неловко какое-то время, зато вы наконец-то разберетесь в себе и начнете получать удовольствие от секса.