Врачи спасли онкопациентку с тромбом, достигшим сердца

В Уфе врачи клиники Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) провели уникальную операцию, которая стала первой подобной в Приволжском федеральном округе. Они успешно удалили почку и извлекли тромб из сердца пациентки, страдающей от онкологического заболевания, передаёт «Башинформ».

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55-летняя женщина столкнулась с раком почки на поздней стадии. Ситуация осложнилась наличием тромба, который образовался в почке и поднялся по вене до сердца. Ранее подобные случаи считались безнадёжными.

Для проведения операции потребовалась слаженная работа команды высококвалифицированных врачей: онкологов, кардиохирургов и урологов. Они остановили сердце пациентки и провели операцию на аппарате искусственного кровообращения. В ходе вмешательства была удалена поражённая почка, а также полностью извлечён тромб из кровеносного сосуда и правого предсердия. Ранее такие операции делали только в крупнейших федеральных медцентрах.

Особенность этого случая заключается в том, что, несмотря на большие размеры опухоли, у пациентки не было метастаз. После операции её состояние значительно улучшилось, она начала самостоятельно передвигаться и уже проходит курс реабилитации.