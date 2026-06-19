Врач рассказал о риске заноса вируса Усуту в Россию

Вирус Усуту не рассматривается как серьезная угроза для России, тем не менее риск его заноса с птицами существует. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

"На сегодняшний день вирус Усуту не рассматривается как серьезная угроза для Российской Федерации. Теоретически риск заноса существует. Перелетные птицы способны переносить вирус на большие расстояния, а некоторые виды комаров, способные участвовать в его передаче, встречаются и на территории России. Однако наличие потенциальных переносчиков еще не означает неизбежного возникновения вспышек среди людей", - сказал Шахмарданов.

Он подчеркнул, что для формирования устойчивого природного очага необходимо совпадение множества факторов: наличие инфицированных птиц, достаточная численность восприимчивых комаров, подходящие климатические условия, возможность длительной циркуляции вируса в экосистеме.

По словам эксперта, на сегодняшний день доказательств широкого распространения Усуту среди населения России нет. Вероятность того, что вирус станет причиной масштабной эпидемии, мала. Шахмарданов уточнил, что, в отличие от респираторных вирусов, он не передается воздушно-капельным путем и не распространяется напрямую между людьми. Именно это ограничивает его эпидемический потенциал.

Шахмарданов добавил, что вирус Усуту относится к семейству Flaviviridae - той же группе вирусов, к которой принадлежат вирус Западного Нила, вирус клещевого энцефалита, вирус Зика и вирус денге. Случаи его циркуляции отмечаются в части европейских государств, включая Италию, Австрию, Германию, Францию, Бельгию, Венгрию и некоторые другие страны.

Основной природный цикл вируса, по словам эксперта, связан с птицами и комарами. Комары заражаются при укусе инфицированных птиц, после чего могут передавать вирус другим птицам. Заражение человека происходит через укусы комаров. Большинство заражений у людей протекает бессимптомно или в легкой форме, у некоторых могут наблюдаться повышение температуры, головная боль, слабость, мышечные боли, кожная сыпь, общее недомогание. В редких ситуациях вирус способен поражать центральную нервную систему. В медицинской литературе описаны случаи развития менингита, энцефалита и менингоэнцефалита.