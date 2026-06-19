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Врач Шахмарданов рассказал о риске заноса вируса Усуту в Россию

ТАССиещё 1

Вирус Усуту не рассматривается как серьезная угроза для России, тем не менее риск его заноса с птицами существует. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

Врач рассказал о риске заноса вируса Усуту в Россию
© РИА Новости
"На сегодняшний день вирус Усуту не рассматривается как серьезная угроза для Российской Федерации. Теоретически риск заноса существует. Перелетные птицы способны переносить вирус на большие расстояния, а некоторые виды комаров, способные участвовать в его передаче, встречаются и на территории России. Однако наличие потенциальных переносчиков еще не означает неизбежного возникновения вспышек среди людей", - сказал Шахмарданов.

Он подчеркнул, что для формирования устойчивого природного очага необходимо совпадение множества факторов: наличие инфицированных птиц, достаточная численность восприимчивых комаров, подходящие климатические условия, возможность длительной циркуляции вируса в экосистеме.

По словам эксперта, на сегодняшний день доказательств широкого распространения Усуту среди населения России нет. Вероятность того, что вирус станет причиной масштабной эпидемии, мала. Шахмарданов уточнил, что, в отличие от респираторных вирусов, он не передается воздушно-капельным путем и не распространяется напрямую между людьми. Именно это ограничивает его эпидемический потенциал.

Шахмарданов добавил, что вирус Усуту относится к семейству Flaviviridae - той же группе вирусов, к которой принадлежат вирус Западного Нила, вирус клещевого энцефалита, вирус Зика и вирус денге. Случаи его циркуляции отмечаются в части европейских государств, включая Италию, Австрию, Германию, Францию, Бельгию, Венгрию и некоторые другие страны.

Основной природный цикл вируса, по словам эксперта, связан с птицами и комарами. Комары заражаются при укусе инфицированных птиц, после чего могут передавать вирус другим птицам. Заражение человека происходит через укусы комаров. Большинство заражений у людей протекает бессимптомно или в легкой форме, у некоторых могут наблюдаться повышение температуры, головная боль, слабость, мышечные боли, кожная сыпь, общее недомогание. В редких ситуациях вирус способен поражать центральную нервную систему. В медицинской литературе описаны случаи развития менингита, энцефалита и менингоэнцефалита.