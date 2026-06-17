Названа причина ледяных ног в жару

Даже в жару руки и ноги человека могут оставаться ледяными, рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова. Причину этого явления она назвала в беседе с UfaTime.ru.

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Врач объяснила, что руки и ноги могут оставаться ледяными в жару из-за особенностей терморегуляции тела: в жаркую погоду организм расширяет сосуды и направляет основной объем крови к поверхности кожи, чтобы охладиться. В этом случае кровоснабжение конечностей может ухудшаться, поэтому они кажутся холодными, уточнила Арсланова.

Другой причиной такого состояния может быть обезвоживание. По словам врача, если организму не хватает жидкости, кровь становится более вязкой и хуже циркулирует. Именно из-за этого ноги и руки становятся холодными.

Арсланова также отметила, что конечности могут быть ледяными из-за стресса, а также из-за некоторых патологий, в том числе заболеваний щитовидной железы.

«Если вы часто сталкиваетесь с этой проблемой, обратите внимание на свой питьевой режим, избегайте стрессов и при необходимости проконсультируйтесь с врачом», — посоветовала доктор.

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