Правила оказания платной медпомощи изменятся в России

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в правилах оказания платной медицинской помощи, передает ТАСС. Одним из ключевых нововведений станет возможность заключать договор на медицинские услуги дистанционно — при условии, что у медицинской организации есть собственный сайт или мобильное приложение.

Кроме того, клиники и медцентры, работающие с платными пациентами, теперь обязаны передавать информацию о таких услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Это требование станет обязательным для всех.

Меняются и некоторые требования к содержанию самого договора. Например, если услуга оказывается анонимно, то пациент больше не обязан указывать в договоре свои паспортные данные. Также в договоре теперь должны быть четко прописаны сроки оказания платных услуг — ранее достаточно было указать только общие условия и срок ожидания.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года в России планируют ввести автоматическое назначение страховой пенсии по старости — без необходимости подавать заявление. Соответствующий законопроект Минтруда был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 25 июня.