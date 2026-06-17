В Госдуме призвали закрепить стандарт доступности КТ и МРТ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить единый федеральный стандарт медицинской диагностики для населенных пунктов с численностью от 10 тыс. человек. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"ЛДПР требует установить федеральный стандарт оснащения медицинским диагностическим оборудованием населенных пунктов с численностью от 10 тыс. человек. Должно быть все необходимое - КТ, МРТ, эндоскопия и функциональная диагностика", - сказал Слуцкий ТАСС.

Как отмечается в обращении, современные методы диагностики доступны в основном в крупных медицинских центрах, тогда как жителям небольших населенных пунктов зачастую приходится ждать обследований или ездить в другие города.

"Кроме того, по данным Минздрава, почти четверть оборудования в медицинских организациях используется более 10 лет, что совершенно недопустимо", - подчеркнул лидер ЛДПР.

Он также предложил предусмотреть отдельное финансирование закупки диагностической техники в рамках программ модернизации здравоохранения и установить контроль за соблюдением новых стандартов.

По мнению Слуцкого, предлагаемые меры позволят быстрее выявлять заболевания, сократить очереди на обследования и сделать качественную медицинскую помощь доступнее независимо от места проживания граждан.