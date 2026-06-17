Минздрав России намерен изменить стандарт лечения шизофрении

Минздрав России готовится внести изменения в стандарт лечения шизофрении, что подтвердили источники, ознакомленные с проектом приказа. Важные нововведения касаются как диагностических, так и терапевтических методов для госпитализированных пациентов. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, который был представлен ТАСС, теперь будет предусмотрена возможность назначения дополнительных исследований на наркотики, а также анализов на гепатиты В и С, трепонему бледную и ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Эти меры направлены на более тщательную диагностику и выявление сопутствующих заболеваний у пациентов с шизофренией.

Кроме того, в обновленном стандарте лечения будут включены такие процедуры, как плазмаферез и гемосорбция, которые помогают очищать кровь от токсичных веществ. Также планируется пересмотреть немедикаментозные методы терапии: групповая терапия с участием родственников больного будет исключена из стандарта.

В части медикаментозного лечения изменения также значительные: к списку разрешенных препаратов добавлены новые.

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