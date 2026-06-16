Врач удалил опухоль из мозга женщины, пока она смотрела фильм

В Индии врач удалил опухоль из мозга женщины, которая во время операции смотрела фильм с любимым актером. Об этом сообщает NDTV.

Котесварамма, жительница штата Андхра-Прадеш, страдала от симптомов, вызванных опухолью головного мозга. Поскольку новообразование располагалось вблизи зон, отвечающих за речь и двигательные функции, врачи решили, что во время операции пациентка должна оставаться в сознании. Команда нейрохирургов попросила женщину во время трепанации черепа смотреть фильм «Они называют его OG» с Паваном Кальяном — актером и вице-премьером штата, кумиром Котесвараммы.

Пока хирурги удаляли опухоль, Котесварамма смотрела фильм и одновременно общалась с медперсоналом.

«Пациентка — огромная фанатка Павана Кальяна, и просмотр фильма помог ей расслабиться и оставаться спокойной на критическом этапе», — объяснил нейрохирург.

Ее вербальные реакции позволили врачам постоянно отслеживать состояние мозга, снизив до минимума риск повреждения жизненно важных зон. Операция завершилась успешно.