Эксперты заявили о развитии дистанционного мониторинга пациентов в России

Развитие цифрового здравоохранения постепенно выходит за рамки разовых онлайн-консультаций и дополняется технологиями постоянного дистанционного наблюдения за пациентами. Такой вывод содержится в совместном дайджесте Института демографической политики имени Д. И. Менделеева и Научно-клинического центра социально-медицинского патронажа РУДН.

В обзоре отмечается рост числа телемедицинских консультаций в российских регионах. Так, в Красноярском крае за 2025 год проведено более 35 тыс. телемедицинских консультаций для жителей удаленных территорий. В Якутии после подключения медицинских учреждений к спутниковому интернету число консультаций превысило 4,5 тыс.

Одновременно эксперты фиксируют развитие технологий непрерывного наблюдения за состоянием пациентов. Международный опыт показывает эффективность удаленного мониторинга при хронической сердечной недостаточности, диабете и других заболеваниях, требующих длительного сопровождения.

"Наибольшую пользу от технологий дистанционного мониторинга получат пациенты с хроническими заболеваниями, требующими постоянного контроля, а также люди из групп повышенного риска, для которых своевременное вмешательство может предотвратить тяжелые осложнения", - сообщила ТАСС руководитель поликлиники дистанционного консультирования Краевой клинической больницы Елизавета Бойцова.

По ее словам, такие решения особенно важны для пожилых и маломобильных граждан, поскольку позволяют получать медицинский контроль без необходимости регулярного посещения лечебных учреждений.

Среди основных препятствий для широкого внедрения подобных технологий Бойцова назвала финансовые ограничения. При этом, по ее мнению, интеграция медицинских данных в единую цифровую среду является необходимым условием для повышения качества и доступности медицинской помощи. Результаты российских пилотных проектов уже подтверждают эффективность такого подхода. Так, исследование Сеченовского университета показало снижение числа повторных госпитализаций и смертности в восемь раз по сравнению с контрольной группой.

Следующий этап развития телемедицины

По словам и.о. начальника Красноярского краевого медицинского информационно-аналитического центра Романа Гараева, дистанционный мониторинг следует рассматривать не как замену телемедицины, а как ее закономерное развитие.

"Появление смартфонов, интернета и различных цифровых сервисов в здравоохранении приближает медицинскую помощь к пациенту и одновременно дает врачам возможность получать обратную связь о состоянии здоровья для наблюдения и коррекции терапии", - отметил он в беседе с ТАСС.

Гараев пояснил, что возможности дистанционного мониторинга определяются не столько конкретными заболеваниями, сколько наличием медицинских приборов, способных автоматически передавать данные врачам. Сегодня для этих целей используются ЭКГ-устройства, тонометры, глюкометры, анализаторы мочи, датчики пульса и оксигенации.

Кроме того, в Красноярском крае развивается система удаленного сопровождения пациентов после лечения в специализированных медицинских центрах. В этом случае врачи районных учреждений и специалисты медицинских организаций третьего уровня совместно наблюдают пациента через региональную телемедицинскую систему.

Гараев также отметил, что дистанционный мониторинг способен существенно сократить число госпитализаций. По его словам, благодаря своевременной коррекции терапии врачи могут предотвращать ухудшение состояния пациентов и снижать потребность в экстренной медицинской помощи. Эффективность такого подхода подтверждают как региональные проекты, так и федеральная программа "Персональные медицинские помощники", направленная на дистанционное наблюдение пациентов с гипертонией и сахарным диабетом.